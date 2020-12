Anderlecht haalt oude bekende Mohamed Bouchouari in huis: “Welkom terug!”

Mohamed Bouchouari keert terug naar Anderlecht. De 20-jarige rechtsback ondertekende een contract tot 2022 bij paars-wit.

Bouchouari kwam in de zomer van 2018 over van Zulte Waregem en vervolledigde zijn opleiding bij de beloften van Anderlecht. Een jaar geleden vertrok hij transfervrij naar de Luxemburgse club F91 Dudelange. Hij speelde er 26 wedstrijden (drie assists), waaronder zes in de groepsfase van de Europa League.

Sinds afgelopen zomer zat de rechtsback echter zonder club. “Nu zet hij zijn handtekening onder een nieuw contract bij paars-wit, dat loopt tot juni 2022. Hij zal met rugnummer 34 spelen”, klinkt het bij Anderlecht. Bouchouari speelde onder andere vier keer voor de nationale U19.