Paus Franciscus verscherpt controle op financiën Vaticaan

Paus Franciscus heeft na een resem schandalen de financiën van het Vaticaan gecentraliseerd, en zo de controle erop verscherpt.

In een apostolische brief die maandag werd gepubliceerd, onttrekt de kerkvorst de controle over de financiën bij het staatssecretariaat. Vanaf 1 januari ligt het beheer van het kapitaal en het vastgoed van het Vaticaan bij de Administratie van het Patrimonium van de Heilige Stoel.

Volgens de paus is een betere organisatie van de administratie, controle en supervisie van de economische en financiële activiteiten van de Heilige Stoel “een fundamenteel onderdeel in de hervorming van de Curie”.

Afzonderlijke schatkisten

De hervorming moet zorgen voor meer transparantie en efficiëntie, en een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden, klinkt het in de pauselijke brief.

Zo zal de Administratie van het Patrimonium van de Heilige Stoel eigenaar worden van fondsen en rekeningen, eveneens als van vastgoedinvesteringen.

Heel wat organen van het Vaticaan hebben afzonderlijke schatkisten, met heel wat onduidelijkheden tot gevolg over de geldstromen. Zo waren er recent omstreden en verlieslatende vastgoedtransacties in Londen door het Vaticaan.