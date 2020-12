Nu al 24 bewoners overleden in woonzorgcentrum Hemelrijck in Mol

Mol - In woonzorgcentrum Hemelrijck in Mol zijn intussen al 24 bewoners overleden na het bezoek van een hulpsint, in totaal gaat het om 1 op de 8 bewoners. Dat blijkt uit een persbericht dat het woonzorgcentrum zelf stuurde. “In totaal zijn er momenteel 80 positief geteste bewoners in het woonzorgcentrum, 38 in de assistentiewoningen, en 40 positieve medewerkers. We hebben helaas afscheid moeten nemen van 24 van onze bewoners sinds het begin van deze uitbraak. Ons diep medeleven gaat uit naar de getroffen families.”

“Ons personeel blijft zich in zeer uitdagende omstandigheden inzetten om de bewoners alle nodige zorg te geven en de uitbraak verder onder controle te houden. Ze kunnen daarbij onverminderd rekenen op de steun van het ziekenhuis, de gemeente, het Rode Kruis en defensie. De strengere coronamaatregelen die werden ingevoerd, blijven ondertussen onverminderd van kracht.”

“Onze eerste prioriteit is de zorg voor onze bewoners en we willen daarom ook een oproep doen om ons team ter plaatse in alle rust hun werk te laten doen. Ook in het belang van de families van de betrokken bewoners, en de informatieverstrekking naar hen toe, is de nodige sereniteit aan de orde.”

“In samenspraak met de crisiscel van de gemeente voorzien we in de komende periode wekelijks op donderdag (omstreeks 16u) een schriftelijke perscommunicatie met een update over de stand van zaken. We danken ook de media voor hun begrip in deze uitzonderlijke omstandigheden.”