Dierenvoeding uit rekken gehaald door te hoog gehalte vitamine D: “Stop onmiddellijk met je huisdier dit product te geven”

Het Federaal Voedselagentschap roept hondeneigenaars op om voorlopig geen Pedigree Vital Mini Adult rund en groenten, verkocht in een zak van 1,4 kg, meer aan hun hond te geven. Het bevat een te hoog gehalte vitamine D. Honden kunnen na het eten onwel worden.

Mars Belgium gaat, na overleg met het FAVV, over tot de terugroeping van één productielot van Pedigree Vital Mini Adult rund en groenten in zak van 1,4 kg met één specifieke houdbaarheidsdatum van 12 11 2021. Het product bevat een te hoog gehalte aan vitamine D, zo is bij een kwaliteitscontrole gebleken.

“We vragen consumenten die het hebben gekocht om onmiddellijk te stoppen met het voeden van hun huisdier met dit product en om onze consumentendienst te contacteren. We werken nauw samen met onze distributiepartners om het product zo snel mogelijk uit de winkelrekken te nemen. We willen winkeluitbaters en consumenten aanraden elke zak van Pedigree Vital Mini Adult rund en groenten van 1.4 kg te controleren. De producten met houdbaarheidsdatum van 12 11 2021 mogen niet verder geconsumeerd worden door de huisdieren”, zegt Mars Belgium in een mededeling.

Het bewuste product werd verkocht in warenhuizen van Colruyt, Delhaize Le Lion/De Leeuw, Intermarché Belgium en Carrefour Belgium

Het FAVV benadrukt wel dat het om een geïsoleerd incident gaat en dat geen andere Pedigree ® producten getroffen zijn of deel uitmaken van de terugroeping. Zij kunnen dus zonder problemen aan honden worden gegeven.

Vergiftiging

Honden hebben een bepaalde hoeveelheid vitamine D in hun voeding nodig om een ??gezond evenwicht aan calcium en fosfor in hun lichaam te behouden. Dat helpt hun botten gezond te houden en speelt een belangrijke rol voor spieren, zenuwen en alle cellen in het lichaam.

Een overdosis vitamine D kan echter tot vergiftiging leiden. Kenmerken zijn onder meer dat dieren hun eetlust verliezen, kunnen braken en diarree krijgen, last hebben met ademen, meer plassen dan normaal en een soort van epileptische aanvallen krijgen. Zonder behandeling kan het leiden tot nierfalen en zelfs de dood.