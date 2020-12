Corona-uitbraak bij Manchester City: wedstrijd tegen Everton uitgesteld na 5 nieuwe besmettingen

De topper van de zestiende speeldag in de Engelse Premier League van maandagavond tussen Everton en Manchester City is uitgesteld na een reeks coronabesmettingen bij de Citizens, zo maakte de club maandag bekend.

Bij de laatste testronde op COVID-19 kwamen er nieuwe besmettingen aan het licht bij Manchester City, bij de eerdere tests op kerstdag had de club reeds vier besmettingen met het coronavirus gemeld. “Nu het virus de clubbubbel is binnengedrongen, bestaat het gevaar op verdere verspreiding bij spelers, staff en zelfs daarbuiten. In samenspraak met Everton en de Premier League is dan ook besloten het duel van maandagavond niet te laten doorgaan”, zo klinkt het in een mededeling.

Wie er besmet is geraakt met het coronavirus (en of Kevin De Bruyne een van hen is), maakt de club omwille van privacyredenen niet bekend.

“De besmette personen werden geheel volgens de voorschriften in het Verenigd Koninkrijk in isolatie geplaatst. De trainingen van het eerste elftal op de City Football Academy worden voor onbepaalde duur opgeschort, minstens totdat de hele ploeg een nieuwe test heeft gekregen. Pas nadien zal beslist worden wanneer de trainingen hervat kunnen worden.”

Foto: Pool via REUTERS

De topper tussen Everton en het City van Kevin De Bruyne was de absolute blikvanger van de zestiende speeldag in de Premier League, de laatste van het jaar. Na een twaalf op twaalf is Everton na vijftien speeldagen de verrassende tweede in het klassement, op drie punten van leider en stadsgenoot Liverpool. City was na een zes op zes met 26 punten uit 14 wedstrijden opgerukt naar de zesde plaats in de stand. Op de zeventiende speeldag gaan ze begin volgend jaar op bezoek bij Chelsea, op voorwaarde dat de corona-uitbraak tegen dan onder controle is.