Hoe de vrouw die als eerste de situatie in bron van coronacrisis toonde, dat met haar vrijheid moet bekopen

Vier jaar gevangenis. Dat is de straf die de Chinese burgerjournaliste Zhang Zhan maandag opgelegd kreeg door een rechtbank in Shanghai. Zhan toonde als eerste de schrijnende realiteit van overvolle ziekenhuizen en lege winkels in Wuhan toen het coronavirus er uitbrak, maar volgens de overheid verspreidde ze leugens en lokte ze zo problemen en ruzie uit. Opnieuw een kritische stem de mond gesnoerd.