“Dergelijk vandalisme maken we niet veel mee”: verminkte bomen De Liereman bijna hersteld door speciale pleisters

“Pure moord.” Zo klonk het eind mei bij boomliefhebbers in het natuurgebied De Liereman in Oud-Turnhout. Meer dan honderd eiken bleken op deskundige wijze verminkt met een kettingzaag. Nu zijn ze aan de beterhand: de folie die als pleister diende, is verwijderd. “Het herstel loopt boven verwachting”, zegt boomverzorger Sven Boets. Al is dat nog geen garantie op definitief succes.

