985 euro eenmalige premie, dat zou het ziekenhuispersoneel krijgen als dank voor het voorbije coronajaar. Dat daar netto minder dan de helft van overblijft, is voor sommigen nu een ontgoocheling. “Als je een ander bedrag in je hoofd hebt, is dat even schrikken.”

“De stemming onder de collega’s was dadelijk heel gemengd toen we de aanmoedigingspremie kregen”, zegt Melanie Alette (32), verpleegkundige in het AZ Sint-Lucas in Brugge. “Iets is natuurlijk altijd beter ...