Saoedische vrouwenrechtenactiviste Loujain al-Hathloul krijgt bijna zes jaar cel

Ze deed heel wat stof opwaaien toen ze achter het stuur van een auto kroop, iets wat tot 2018 ongezien en ten strengste verboden was in Saudi-Arabië. Het was wel het begin van iets meer vrouwenrechten in het fundamentalistische koninkrijk, maar nu betaalt activiste Loujain al-Hathloul daar de prijs voor. Ze is veroordeeld tot bijna zes jaar cel op grond van een vage en breed geformuleerde wet gericht op terrorismebestrijding. Want wat ze precies heeft mispeuterd, is voor niemand duidelijk.

Al-Hathloul (31) strijdt voor het recht op autorijden voor vrouwen en voor de afschaffing van het mannelijke voogdijschap. Saoedische vrouwen mogen nu, dankzij haar protest, alleen een auto besturen maar ook min of meer vrij reizen zonder dat ze daarvoor de toelating moeten krijgen van hun man.

Vrouwen hadden tot dan enkel plichten en geen rechten. En dat wilde men het liefst zo lang mogelijk zo houden. Maar dat was dus buiten Loujain al-Hathloul gerekend. Zij haalde ondanks alle dreigementen die ze kreeg twee keer haar slag thuis.

Het werd haar niet in dank afgenomen want na een symbolische autorit die ze maakte van Abu Dhabi naar Saudi-Arabië werd ze aan de grens opgepakt en kreeg ze 73 dagen cel.

Het schrikte haar niet af, want ook nadien bleef ze zich inzetten voor vrouwenrechten in haar land, waarop ze met een tiental andere mensenrechtenactivisten in mei 2018 werd opgepakt . Het koninkrijk heeft herhaaldelijk ontkend dat zij werd gearresteerd vanwege haar campagne voor meer emancipatie.

Waarvoor dan wel, is altijd onduidelijk gebleven. Maar nu is ze door een terrorismerechtbank veroordeeld tot vijf jaar en acht maanden cel wegens “het doorspelen van informatie naar westerse mogendheden.” Spionage dus.

Volgens Amnesty International hadden de aanklachten wel degelijk alles te maken met haar activisme. “Officieel staat ze niet terecht voor haar inzet voor vrouwenrechten, maar er lijkt een reden gezocht te zijn. Het is super ondoorzichtig”, aldus Amnesty International.

Het aan de staat gekoppelde Saoedische nieuwsagentschap Sabq meldde maandag dat ze door de antiterrorismerechtbank van het koninkrijk schuldig was bevonden aan onder meer agiteren voor verandering, het nastreven van een buitenlandse agenda en het gebruik van internet om de openbare orde te schaden.

Ze heeft 30 dagen om tegen de uitspraak in beroep te gaan. Maar de kans is groot dat ze over enkele maanden sowieso vrijgelaten wordt. Haar voorhechtenis wordt meegerekend en een deel van de straf is voorwaardelijk.

Daarmee heeft het regime een wapen in handen om haar monddood te maken. Want bij nieuwe protestacties kan ze opnieuw worden opgepakt en zal ze de rest van haar straf effectief moeten uitzitten.