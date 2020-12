Kapitein Nils Schouterden verlaat Eupen voor avontuur in Cyprus

KAS Eupen moet het na nieuwjaar zonder aanvoerder Nils Schouterden doen. De Belgische middenvelder trekt naar Cyrpus.

De 32-jarige Schouterden zette er namelijk zijn krabbel onder een contract van anderhalf jaar bij AEK Larnaca, momenteel de nummer vier in eigen land. Twee seizoenen geleden schopte de club het nog tot in de groepsfase van de Europa League.

“Het is met een dubbel gevoel dat ik hier vertrek”, zei Schouterden na zijn laatste training aan de Kehrweg. “Enerzijds vind ik het heel moeilijk om de club in deze moeilijke omstandigheden te verlaten. Anderzijds bood Larnaca me een kans die ik niet wilde laten liggen. Ik heb heel mijn carrière in België gespeeld maar het was altijd een droom van me om ooit nog eens in een ander land te voetballen.”

“Dit was niet de manier waarop ik wilde vertrekken. Het liefst had ik afscheid genomen op het veld. Maar alles is anders gelopen door CoVid. Het breekt mijn hart dat ik Eupen op deze manier moet verlaten maar ik ben de hele club dankbaar voor de vele kansen die ze me hier hebben gegeven.”

Schouterden speelde een aanzienlijk deel van zijn carrière in Eupen en werd er ook aanvoerder. In het seizoen 2013-2014 en tussen 2017 en eind dit jaar werkte hij er 126 wedstrijden af en daarin was hij goed voor twintig doelpunten. Tussendoor kwam het jeugdproduct van OHL ook uit voor STVV, Westerlo en KV Mechelen.