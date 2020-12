Van een stormachtige Maggie De Block tot een storm die niet in haar kot bleef: dit zijn de meest bekeken video’s van 2020

Ook dit jaar werden op sociale media een heleboel video’s gedeeld, wat opnieuw veel leuke opleverde. Onze videoredactie ging door het archief en vond de tien meest bekeken video’s van het afgelopen jaar.

10. Maggie De Block waarschuwt: “Blijf in uw kot, en smijt iemand met een snotneus buiten. Ik meen het hé!”

De opvallende boodschap van toenmalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) is onze nummer 10. Niet alleen de uitspraak, maar ook een muzikale remix gingen viraal.

9. Prins Harry en Meghan Markle straal genegeerd door prins William en Kate: “Dit is niet hoe je je broer begroet!”

Prins Harry en Meghan Markle die hun laatste officiële verschijning als royals maakten, werden straal genegeerd door prins William en Kate Middleton. Veel fans waren boos: “Dit is niet hoe je je broer begroet”, klonk het.

8. Opvallend generatieverschil: jongeren hebben ander gebaar voor telefoneren dan vroeger

Deze man vroeg aan zijn gezin hoe je uitbeeldt dat je telefoneert. De resultaten lieten een duidelijke generatiekloof zien.

7. Toeschouwer filmde toevallig val van Remco Evenepoel (en hoe Nibali hem op een achterstand zette)

Remco Evenepoel kroop door het oog van de naald na een zware val in de Ronde van Lombardije. Een toeschouwer kon toevallig een video maken van het akelige moment. Evenepoel is intussen volledig hersteld en klaar om het volgende wielerseizoen aan te vatten.

6. Onschuldige grap met zware gevolgen: man trapt paaltje het water in… en creëert onverwacht domino-effect

“Do it for the Douyin” moet deze man gedacht hebben toen hij een paaltje omstampte. Wat hij niet had gedacht, was dat het ook zou leiden tot een domino-effect.

5. Meisje in Pairi Daiza krijgt lieve begroeting van walrus: beelden gaan de wereld rond

Een kus van de walrus en een bank vooruit. Dit meisje kreeg een zoen van een wel heel speciale vriend.

4. Massale vechtpartij op het strand van Blankenberge: “Parasols vlogen in het rond, stokken van zeilen gebruikt als wapens”

Een massale vechtpartij op het strand van Blankenberge leidde tot erg spectaculaire beelden. Tientallen mensen gingen elkaar te lijf met onder meer parasols en stokken. Honderden anderen stonden erbij en keken ernaar.

3. Jacques en Julie Vermeire vervelen zich allesbehalve in quarantaine en maken nieuw dansje

TikTok was de trend van 2020 en ook onze BV’s amuseerden zich rot op de app. De Vermeires (en dan vooral Julie en Jacques) dansten er op los.

2. Staf Coppens verhuist met zijn gezin naar Zweden om er ‘Camping Cöppens’ te openen: “Droom die uitkomt”

Het nieuws dat Staf Coppens naar Zweden zou verhuizen, maakte hij zelf via Instagram bekend. De presentator en zijn familie wilden dit jaar nog verhuizen. Een mededeling die bij broer Matthias tot tranen toe beroerde.

1. Ciara: overzichtsvideo storm januari 2020

Het lijkt wel een eeuwigheid geleden, maar begin dit jaar was er Ciara, een zware storm die ons land teisterde. Massaal werd er gekeken naar een overzichtsvideo van de storm.