Acht verzorgers van Duits bejaardentehuis kregen overdosis van vaccin toegediend

De Duitse coronavaccinatiecampagne is overschaduwd door een incident in het noorden van het land. Daar kregen acht medewerkers van een bejaardentehuis een overdosis van het vaccin toegediend.

Volgens de districtsautoriteiten van Vorpommern-Rügen hebben zorgmedewerkers in de stad Stralsund zondag vijf keer de aanbevolen dosis van het BioNTech-Pfizer-vaccin gekregen. Vier van hen zijn ter observatie naar het ziekenhuis gebracht na het ontwikkelen van griepachtige symptomen. “Ik betreur het incident ten zeerste. Dit individuele geval is te wijten aan individuele fouten. Ik hoop dat alle betrokkenen geen ernstige bijwerkingen ervaren”, zei districtschef Stefan Kerth in een verklaring.

Onvoldoende gekoeld

Het incident komt op het moment dat sommige Duitse districten hebben gezegd geen gebruik te maken van de coronavaccins van Pfizer en BioNTech die afgelopen weekend zijn gedistribueerd. De lokale overheden zijn bezorgd dat de vaccins tijdens transport niet voldoende gekoeld zijn gebleven.