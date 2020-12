Multimiljardair dankzij corona, maar nog altijd met de fiets naar het werk: het verhaal van het echtpaar achter het allereerste coronavaccin

“De ene zijn dood is de andere zijn brood”, luidt het gezegde. Maar in 2020 was er in de farma- en gezondheidssector vooral veel geld te verdienen met het verhínderen van die dood. Volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes werden minstens vijftig wetenschappers en ondernemers dit jaar miljardair dankzij het coronavirus. Met op kop Ugur Sahin (55) en Özlem Türeci (53), het Turks-Duitse echtpaar achter het allereerste vaccin tegen Covid-19, van BioNTech-Pfizer.