Hoge Venen weer onder de voet gelopen door vooral Vlaamse toeristen

Binnenlandse toeristen, voornamelijk uit Vlaanderen, zijn maandag in groten getale naar het oosten van het land gereisd om de besneeuwde landschappen te bewonderen en om hun batterijen op te laden nu wandelingen een van de weinige vormen van toegestane uitstapjes blijken, zo hebben de lokale autoriteiten maandag gemeld.

“We werden geconfronteerd met een enorme toestroom van toeristen”, bevestigt Daniel Stoffels, de burgemeester van Waimes, die het gebrek aan beleefdheid van sommigen betreurt. “Wandelingen zijn de enige mogelijkheden voor ontspanning buitenshuis. Mensen kunnen niet meer met hun kinderen naar de film, en wie meestal op skivakantie gaat, kan dat nu niet doen. Ik begrijp de situatie, maar we vragen mensen om “verantwoordelijk te zijn, uitgerust te zijn met winterbanden, toegangs- en parkeerverboden te respecteren, maar ook onze natuur te beschermen door op de wandelpaden te blijven en hun afval niet in de natuur achter te laten.”

Afgelopen maandag is de politie meerdere keren tussenbeide gekomen om het verkeer te regelen en op te treden tegen onregelmatig parkeren. “Zondag verhinderden slecht geparkeerde auto’s de doorgang van een ambulance die onderweg was naar een gewonde persoon die gevallen was op de skipiste van Ovifat”, meldt de politiezone Stavelot-Malmedy nog.