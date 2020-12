Ook Stijn Stijnen mengt zich in discussie over schorsing van Hans Vanaken

Het bondsparket wil Club Brugge-speler Hans Vanaken voor vier duels schorsing naar aanleiding van zijn rode kaart en uitlatingen tijdens de wedstrijd tegen Eupen. Maar daar is niet iedereen het mee eens.

De spelmaker van Club Brugge werd uitgesloten omdat hij te laat in duel ging met Eupen-kapitein Andreas Beck en vol de enkel van de verdediger raakte. Met een wegwerpgebaar zocht hij de kleedkamers op. Daarbij gebruikte hij woorden die niet door de beugel konden, aldus het bondsparket in een mededeling.

“Na zijn uitsluiting maakte Vanaken zich schuldig aan een aantal ongepaste uitlatingen ten opzichte van de wedstrijdleiding. ‘Kutrefs, jullie zijn allemaal kutrefs’ werd er gezegd tegen scheidsrechter Nathan Verbomen, gevolgd door - bij het verlaten van het veld tegen de vierde official Maarten Toeback - ‘onnozelaar’. Het Bondsparket aanvaardt geenszins dat de integriteit van het scheidsrechterlijk korps en de wedstrijdleiding in vraag wordt gesteld noch dat deze laatsten worden beledigd. Hans Vanaken heeft een voorbeeldfunctie”, klonk het in de motivering van de strafeis.

Trainer Philippe Clement noemde de vier speeldagen schorsing “compleet overdreven en disproportioneel”. Club zal dan ook alles uit de kast halen om de Gouden Schoen zo kort mogelijk te moeten missen. Stijn Stijnen, gewezen doelman van blauw-zwart, gaf Clement overschot van gelijk. De trainer van Patro Eisden reageerde scherp in een tweet.