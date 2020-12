Verpakkingen voor de helft gevuld: hoe u dagelijks wordt misleid met (gebakken) lucht door fabrikanten

Een literfles Ariël waarin maar 770 ml wasmiddel zit, een doos vaatwastabletten van Sun met slechts 22 blokjes hoewel er bijna vier keer meer in kunnen, of een grote zak M&M’s die maar voor 64 procent gevuld is. “In veel verpakkingen van voedingsmiddelen en huishoudproducten zit meer lucht dan product”, klinkt het bij de Nederlandse Consumentenbond.