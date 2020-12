SP.A heeft met Marc Van Ranst “gepraat” over ministerpost: “Politiek is te belangrijk om aan politici over te laten”

“Daar is over gepraat.” Dat antwoordt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) in het weekblad Humo op de vraag of SP.A-voorzitter Conner Rousseau hem heeft gevraagd om minister te worden. Meer laat Van Ranst niet in zijn kaarten kijken en ook Rousseau zelf is niet bereikbaar voor een reactie. Maar er zou dus op zijn minst een gesprek over zijn geweest.

Van Ranst heeft naar eigen zeggen geen enkele lidkaart van een politieke partij. Wel is hij al jarenlang op Twitter actief en mengt zich daar vaak in de politieke discussies. Daarbij is hij opvallend scherp tegenover N-VA en Vlaams Belang. Dat hij bovendien als spreker op een congres van PVDA is geweest, geeft hem een links etiket.

In Humo verantwoordt hij zijn Twittergedrag: “Ik heb het al vaak gezegd: politiek is te belangrijk om aan politici over te laten. Als je er beroepshalve vaak mee in contact komt, merk je: zo moeilijk is de politiek nu ook weer niet.”