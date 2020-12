Spanje houdt register bij van wie coronavaccin weigert. Gebeurt dat ook in ons land?

De Spaanse autoriteiten gaan een register bijhouden van alle inwoners die weigeren om zich te laten vaccineren tegen Covid-19. “Wij werken omgekeerd. Op vaccinnet, een beveiligde omgeving waarop alle spuitjes die je kreeg vermeld worden, komt ook het coronavaccin te staan”, zegt de woordvoerder van coronacommissaris Pedro Facon.

De Spaanse autoriteiten zullen gegevens van wie een vaccin heeft geweigerd delen met andere Europese landen, maar hun identiteit wordt niet publiek gemaakt, zo heeft de Spaanse minister van Gezondheid maandag gezegd.

In een interview aan televisiezender La Sexta herhaalde Salvador Illa dat het vaccin tegen het coronavirus niet verplicht zal zijn. “Maar wie zo’n vaccin weigert, zal wel op een lijst worden gezet die zal gedeeld worden met andere landen in Europa”, vervolgde hij. Illa verduidelijkte voorts dat het zal gaan om personen aan wie een vaccin werd aangeboden, maar die dat aanbod afsloegen.

“Het document zal niet publiek worden gemaakt en wordt opgesteld met het grootste respect voor de bescherming van privégegevens”, verzekerde de minister.

Spanje is met bijna 50.000 overlijdens en meer dan 1,8 miljoen coronagevallen een van de zwaarst door het virus getroffen Europese landen.

Vaccinnet

Ons land legt geen register aan van mensen die de inspuiting weigeren. “Wij werken omgekeerd”, zegt Caroline Leys die woordvoerder is van covidcommissaris Pedro Facon.

“Los van de vraag of dit niet in strijd zou zijn met de privacywetgeving is hier beslist om melding te maken van wie een vaccin kreeg op Vaccinnet”, zegt Leys. Dat is een persoonlijke digitale vaccinatiefiche waarop ook al je andere vaccins staan die je al kreeg.

Volgens professor Pierre Van Damme, epidemioloog en lid van de task force die beslist over de vaccinatiestrategie tegen het coronavirus in ons land, gaat het om een vrijwillige vaccinatie en dus worden die individuele gegevens zeker niet gedeeld met andere Europese landen.

“De overheid zal de info over wie weigert wel kunnen gebruiken om bijvoorbeeld de vaccinatiegraad te bepalen. Maar niet op basis van individuele dossiers. De info blijft geheim en kan enkel geconsulteerd worden door de betrokkene zelf. Erkende huisartsen, pediaters en gynaecologen kunnen rechtstreeks toegang vragen via deze site. Vaccinatoren kunnen in Vaccinnet vaccins bestellen en toegediende vaccinaties registreren. Maar zij zijn uiteraard gebonden aan hun beroepsgeheim. Door mensen die een vrijwillig vaccin weigeren op te nemen in een register zou dat extra druk op hen leggen om toch het vaccin te laten zetten. En dat kan niet”, zegt professor Van Damme.

“Wie later om de een of andere reden een bewijs nodig heeft dat hij of zij gevaccineerd werd, kan zelf vanuit Vaccinnet een attest downloaden”, zegt Caroline Leys nog.