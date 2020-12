Minister Demir trekt met twee miljoen euro ten strijde om deze diersoorten te redden in Vlaanderen

De weidevogel, de grote modderkruiper, het vliegend hert en de zomertortel. Al die dieren hebben het moeilijk in Vlaanderen. Vlaams minister van Natuur, Zuhal Demir (N-VA), heeft daarom zogenoemde soortenbeschermingsprogramma’s (SBP’s) goedgekeurd om hen uit de gevarenzone te halen. Daar maakt ze 2 miljoen euro voor vrij. Het Agentschap Natuur en Bos voert de programma’s uit.

De soortenbeschermingsprogramma’s werden in 2015 gelanceerd en intussen bestaan er 21. Ze worden telkens voor vijf jaar uitgerold en kennen een wisselend succes. Die voor pakweg de boomkikker, de bever en de gladde slang halen behoorlijke resultaten. Andere slagen daar minder in. De wilde hamster is het meest frappante voorbeeld.

Demir wijst erop dat de maatregelen wel opgehangen worden aan een bepaalde soort, maar dat ook andere soorten daarvan profiteren. Van de ingrepen ten gunste van de weidevogels grutto en wulp zullen straks ook andere soorten profiteren, zoals de kievit, het paapje en de slobeend.