Buren geven vermiste kat per ongeluk mee aan verkeerde baasje: nieuwe ‘eigenaar’ weigert Charlie terug te geven

Antwerpen / Mortsel / Wilrijk -

Bloemiste Marie Pauwels (40) uit Mortsel is haar zwarte kater kwijt. De 14-jarige Charlie verdween op 10 december uit haar tuin, toen nietsvermoedende buren hem meegaven aan een andere Antwerpse vrouw die de buurt had volgeplakt met affiches van háár vermiste zwarte kat. Maar de nieuwe “eigenaar” weigert Charlie nu terug te geven. Marie liet het dier intussen seinen bij de politie. “Ik weet dat mensen denken: ‘het is maar een kat.’ Maar het is wel de mijne.”