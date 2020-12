Club Brugge maakt eigen radioshow om 2020 af te sluiten: “Radio FCB”

Club Brugge wil het jaar 2020 afsluiten op een “speciale manier”, met een radioshow.

“Het was een speciaal jaar”, zo begint de landskampioen. “Dat speciaal jaar wil Club ook op een speciale manier afsluiten tijdens Radio FCB, een eigen unieke radioshow die live te volgen is op woensdagavond 30 december vanaf 19u30.”

“Sofie Lemaire ontvangt drie uur lang de hoofdrolspelers van het Blauw-Zwarte jaar. Bart Verhaeghe, Vincent Mannaert, Philippe Clement, Ruud Vormer, Simon Mignolet, Charles De Ketelaere, Hans Vanaken… allen komen ze langs én we draaien hun favoriete muziek. Bovendien bellen we ook met enkele Club Brugge legends en komen er niet eerder vertoonde beelden aan bod!

De show is woensdag 30 december vanaf 19u30 te volgen via Eleven Pro League 2 of het Facebook/Youtube-kanaal van Club Brugge.