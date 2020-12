Wie is 29-jarige vrouw die “zonder dat ze het wist” twee huizen cadeau kreeg van man die camper opblies in Nashville?

De Amerikaanse politie is volop aan het uitzoeken wat de rol is van Michelle Swing in de explosie in Nashville afgelopen Kerstmis. Over de 29-jarige vrouw is weinig bekend. Maar dat ze recent nog twee woningen kreeg van de man doet héél wat wenkbrauwen fronsen.

LEES OOK. Camper verandert in enorme vuurbol: politie publiceert video van ontploffing Nashville, dader geïdentificeerd (+)

De speurders tasten voorlopig nog in het duister over het waarom van de explosie in Nashville vorige week. Toen ontplofte een camper in de stad, met een enorme ravage tot gevolg. De dader is allicht de 63-jarige Anthony Quinn Warner, die dood werd teruggevonden op de plaats van de explosie. Maar waarom hij z’n camper opblies, is nog onduidelijk: mogelijk zou hij een complotdenker geweest zijn, die twijfelde over 5G en leed aan aanvallen van paranoia.

What we know about Michelle Swing, the woman given homes by Anthony Quinn Warner https://t.co/sqc1xNGqkb pic.twitter.com/kPHZql37wi — New York Post (@nypost) December 28, 2020

Enter Michelle Swing. Een 29-jarige vrouw, die opgroeide in Tennessee, maar intussen in L.A. woont en werkt voor Anschutz Entertainment Group als begeleider van artiesten. Op het eerste gezicht lijkt zij wel erg ver van het drama te staan en toch kwam ze de afgelopen nadrukkelijk in beeld. Omdat Warner haar blijkbaar twéé keer een huis geschonken heeft - voor een totale waarde van 400.000 dollar - willen speurders nu weten wat zij met hem te maken heeft.

Juridische strijd

Beide eigendommen liggen aan de Bakertown Road in een voorstadje van Nashville. Over het eerste huis, de familiewoning van Warner, vocht zijn moeder nog een fikse juridische strijd uit. Betty Christine Lane woont nog steeds op dat adres en zou de woning nog terugkrijgen. Het tweede huis ligt wat verder in dezelfde straat en zou het recentste huis van Warner geweest zijn. Na de ontploffing trokken speurders dan ook daarheen om te onderzoeken wat er gebeurd was.

Heel raar

Swing wil voorlopig heel weinig kwijt over het verhaal en haar rol erin. “Ik heb alles aan de FBI verteld”, zei ze dit weekend aan The Daily Mail. “Maar ik wist helemaal niet dat hij mij zijn huis gegeven had. In de staat Tennessee kan je een huis aan iemand toekennen zonder die op de hoogte te stellen. Het is niet zo dat ik het gekocht heb, of zo. Het is ook voor mij allemaal heel raar.” Maar volgens de US Sun had Warner haar wél een brief gestuurd om te melden dat zij het huis kreeg. Hij zou haar ook geschreven hebben dat de kelder “niet in orde” is en dat hij op kerstavond erop uit zou trekken en enkele dagen in de bossen zou blijven met zijn honden. De brief zou ook in handen zijn van de FBI.

Nooit ontmoet

De speurders botsen dus op steeds meer vragen, zeker omdat Swing ook volhoudt dat ze de man zelfs nooit ontmoet heeft. Intussen heeft de 29-jarige vrouw ook haar Facebook- en Linkedinprofiel verwijderd.