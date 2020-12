Ibrahimovic was even op de dool tijdens quarantaine, maar gunt zichzelf kerstcadeau op z’n Zlatans: een bos van 3 miljoen

Zlatan Ibrahimovic had het even knap lastig toen hij in quarantaine moest na een positieve coronatest. Maar de Zweedse aanvaller van Milan wilde een gek jaar in stijl afsluiten.

“Ik had hoofdpijn, niet heel sterk, maar het was wel vervelend. Ik verloor ook een beetje mijn smaak. En ik zat natuurlijk de hele dag thuis, kon nergens heen. Het is verschrikkelijk om niets te kunnen doen”, aldus Ibrahimovic over zijn coronabesmetting bij Corriere della Sera. “Op een bepaald moment begon ik met mijn huis te praten en gaf ik namen aan de muren. Het werd een mentale zaak en je stelt je ook alle mogelijke ziektes voor die je niet hebt.”

Ook de groten der aarde zijn dus kwetsbaar. Maar Ibrahimovic liet het niet aan z’n hart komen en scoorde intussen al tien keer voor Milan, dat aan kop gaat in de Serie A. Momenteel sukkelt de Zweed met een kuitblessure, maar hij ging wel op kerstkoopjesjacht. Volgens La Gazzetta dello Sport schafte hij zichzelf een bijzonder cadeau aan.

Een bos ter waarde van 3 miljoen euro. Het woud zou volgens de roze sportkrant zo’n 1.000 hectaren groot zijn en op de grens tussen Zweden en Noorwegen liggen, in de buurt van het dorp Are. Ibrahimovic zou er de volgende zaken mogen doen: vissen, jagen en op de sneeuwscooter rijden.