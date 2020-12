Spelersvakbond Sporta gooit knuppel in het hoenderhok: “Coronaboetes van clubs zijn onwettelijk”

Spelers kunnen zowel het reisverbod dat voetbalclubs hun opleggen als de boetes voor lockdownfeestjes aanvechten als die sancties niet in een contract staan. “Zonder overeenkomst zijn er eigenlijk geen sancties mogelijk”, klinkt het immers bij spelersvakbond Sporta.

LEES OOK (+). Aleksandar Vukotic trok (zonder toestemming) naar zijn pasgeboren zoontje in Bosnië: “Die boete betaal ik wel, geen probleem”

Drie spelers van Cercle Brugge werden vorig weekend betrapt op een lockdownfeestje. Bovenop de boete van de politie kregen ze een geldboete van de club en een alternatieve straf. De spelers in kwestie aanvaardden hun sanctie. Bij Cercle werken ze nochtans niet met contracten om coronaregels en boetes op te leggen. “Zonder contract zijn sancties eigenlijk onmogelijk, tenzij de spelers zoals in dit geval akkoord gaan met hun sanctie”, legt Marc Leroy, nationaal verantwoordelijke van spelersvakbond Sporta, uit. “Maar als de bewuste spelers de boete die ze hebben gekregen van Cercle zouden aanvechten voor de rechter, zouden ze allicht gelijk krijgen.”

Ondertekende contracten waarin regels én sancties staan, zijn dus geen overbodige luxe voor clubs. “Bovendien kan er willekeur ontstaan zonder specifieke sancties in het contract en zo ontstaat er weer discussie”, aldus Leroy. “Kijk naar KV Oostende. Het ontslag van Fabrice Ondoa is discutabel. Heeft hij een contract ondertekend waarin de coronaregels en die bijbehorende sanctie in geval van overtreding staat? Als dat zo is, moet KVO in principe ook alle volgende spelers ontslaan die betrapt worden op een lockdownfeestje. Als er geen contract is, kan Ondoa zijn ontslag aanvechten en moet de rechter tussenkomen. Dan kan hij zeker winnen.”

Reisverbod

Als het over reizen gaat, volgen de clubs over het algemeen de regels van de overheid. Ze raden het dus sterk af. Sommige clubs leggen echter een reisverbod op. Ook dan geldt: wie een contract ondertekent waarin dat reisverbod staat, riskeert sancties als er inbreuken op dat verbod worden gepleegd. Wie geen contract heeft ondertekend, kan de regels aan zijn laars lappen zonder dat er een sanctie volgt. Alexandre De Bruyn van AA Gent, die tegen de regels van zijn club op reis vertrok, zou zo bijvoorbeeld kunnen terugkeren zonder een sanctie. Hetzelfde geldt voor Aleksandar Vukotic van Waasland-Beveren die gisteren naar Servië vloog. Beiden ondertekenden echter wel een overeenkomst en riskeren dus wel een sanctie bij hun terugkomst. Een club die zekerheid wil, kiest dus maar beter voor ‘coronacontracten’.

LEES OOK (+). Anderlecht scoort punten, Waasland-Beveren niet: welke eersteklassers verbieden hun spelers om te reizen en waar gaan ze op stage?