Viroloog Johan Neyts maakt zich zorgen om corona-mutaties: “We moeten vijand snel identificeren om hem buiten de deur te houden. Daar knelt het schoentje”

Terwijl hoop overheerst nu de eerste coronavaccins zijn toegediend, maken wetenschappers zich grote zorgen dat straks de besmettelijkere Britse en Zuid-Afrikaanse variant onze kant opkomen. “Als die meer vat hebben op kinderen, moeten we er alles aan doen om deze vijand buiten te houden, of we riskeren de scholen te moeten sluiten”, zegt viroloog Johan Neyts. Hij vraagt de onmiddellijke oprichting van een nationaal platform dat nagaat welke varianten bij ons circuleren, “om dan snel én hard te kunnen ingrijpen”.