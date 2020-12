Nabestaanden dienen klacht in tegen woonzorgcentrum in Mol. “Maar niet tegen de hulpsint want hij kon daar niets aan doen”

Mol - Nabestaanden van één van de overleden bewoners van woonzorgcentrum Hemelrijck in Mol gaan een klacht indienen. Niet tegen de hulpsint, wel tegen het woonzorgcentrum dat hem niet had mogen binnenlaten. Intussen zijn al 24 bewoners overleden sinds het bezoek van de Sint.

In het woonzorgcentrum werd twee weken geleden een uitbraak van het coronavirus vastgesteld. Enkele dagen daarvoor had een hulpsint de rusthuisbewoners bezocht. Sindsdien overleden al 24 bewoners aan het coronavirus. Een van hen, de eerste die overleden is, was Angèle Lenaerts (85) uit Mol.

Haar familie is nog altijd zo geschokt door de gebeurtenissen en van het feit dat de directie zo weinig communiceerde, dat ze nu beslist hebben om een klacht in te dienen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat kan dan beslissen om een onderzoek in te stellen.

Lily Lenaerts, de zus van Angèle, is ontgoocheld dat het rusthuis zelfs nog geen kaartje heeft gestuurd met ‘gecondoleerd’. Het typeert volgens haar de gang van zaken daar. Lily was al langer van plan om haar zus er weg te halen uit onvrede over de dienstverlening. Maar zo ver is het niet gekomen.

Rusthuis in de fout

Ze heeft niets tegen de hulpsint, zegt ze. De klacht gaat zeker niet over of tegen hem. “Hij kon daar zelfs niets aan doen”, zegt ze. “Maar het rusthuis had hem nooit mogen binnenlaten.”

Oorspronkelijk werd gezegd dat de hulpsint en de pieten zich aan de regels hadden gehouden. Maar nadien bleek dat niet het geval te zijn. Dat was duidelijk te zien op foto’s van het sintbezoek. Alle bewoners zaten rond de hulpsint. De meesten zonder mondmasker.

Angèle werd ziek en overleed op 13 december aan de gevolgen van het longvirus. Intussen stierven nog 23 medebewoners van het woonzorgcentrum.

Het is nog altijd niet zeker dat het de hulpsint was die de betreffende stam van het coronavirus in het woonzorgcentrum geïntroduceerd heeft. Toch wil de familie nu een klacht indienen.

“Angèle is misschien niet besmet geraakt door de hulpsint, maar mogelijk wel door nalatigheid van het woonzorgcentrum”, luidt het.

Medeleven

Zowel Armonea, de commerciële uitbater van wzc Hemelrijck, als de directie van het rusthuis weigerden tot nu toe commentaar te geven. Na aandringen van VTM Nieuws stuurden ze maandagavond dan toch een persbericht de wereld in.

Ze drukt haar medeleven uit naar de getroffen families en benadrukt dat het personeel zich “in zeer uitdagende omstandigheden blijft inzetten om de bewoners alle nodige zorg te geven en de uitbraak verder onder controle te houden”.

“Onze eerste prioriteit is de zorg voor onze bewoners en we willen daarom ook een oproep doen om ons team ter plaatse in alle rust hun werk te laten doen. Ook in het belang van de families van de betrokken bewoners, en de informatieverstrekking naar hen toe, is de nodige sereniteit aan de orde.”

“In samenspraak met de crisiscel van de gemeente voorzien we in de komende periode wekelijks op donderdag een schriftelijke perscommunicatie met een update over de stand van zaken. We danken ook de media voor hun begrip in deze uitzonderlijke omstandigheden”, zo staat er.

LEES OOK. Situatie in rusthuis Mol loopt helemaal uit de hand: al 18 bewoners gestorven, hulpsint was uiterst besmettelijk en krijgt zelfs doodsbedreigingen