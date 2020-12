De corona-mop die werkelijkheid lijkt te worden: “Enorme toename van het aantal zwangere buikjes”

Komt er dan toch iets goeds van corona? Volgens gynaecoloog Johan Van Wiemeersch krijgen we in 2021 een heuse babyboom. “In het Sint-Augustinusziekenhuis verwachten we voor het komende jaar een surplus van tot 500 baby’s.” Dat zou een stijging van nét geen 15 procent zijn.

In het begin van de pandemie was het een van de running gags: ‘Die lockdown… dat gaat leiden tot een babyboom’. Volgens gynaecoloog Johan Van Wiemeersch, ondervoorzitter van de beroepsvereniging van gynaecologen, wordt die mop werkelijkheid. “We zien een enorme toename van het aantal zwangere buikjes, maar aan de hand van de lopende zwangerschapsdossier (in het Sint-Augustinus, nvdr.) zijn we vrij zeker: er komt een babyboom. We zijn intussen extra personeel aan het aanwerven om die bol te werken.” In het Sint-Augustinus, dat de grootste materniteit van het land heeft, werden vorig jaar zo’n 3.400 baby’s geboren. Een surplus van 500 baby’s zou een stijging van nét geen 15 procent betekenen. Voor de moeders zelf zal de drukte zich vertalen in een korter verblijf. “Maar dat zal de kwaliteit van de zorg niet aantasten”, zegt de arts nog.

Ook op de Genkse campus van het Ziekenhuis Oost-Limburg vermoeden ze dat koppels met een kinderwens een actief jaar achter de rug hebben. “Voorzichtig kunnen we stellen dat er een stijging zal zijn in 2021”, zegt woordvoerder Jurgen Ritzen. “Maar zeker zijn we pas als de kindjes daadwerkelijk geboren zijn.”