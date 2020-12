Manchester City vreest voor superbesmetting met gemuteerd virus, Kevin De Bruyne blijft voorlopig gespaard

Kevin De Bruyne kruist de vingers. Zelf is hij (nog) niet besmet, maar vijf van zijn ploegmaats liepen in korte tijd het coronavirus op. Vermoedelijk gaat het om de superbesmettelijke Londense variant, die rondging in een hotel waar City vorige week de League Cup-wedstrijd op Arsenal voorbereidde.

De Carabao Cup is de minst geliefde competitie in Engeland. Dat is al jaren zo, maar nu net iets meer. De nieuwe naam van de League Cup, genoemd naar een sponsorend energiedrankje, is de competitie te ...