Anderlecht-spits Lukas Nmecha ontleed: “Op dit moment is hij een van de twee beste spitsen van België”

Hij is de best scorende Duitser ooit bij Anderlecht én hij deed al vaker de netten trillen dan Kemar Roofe vorig seizoen. Maar hoe goed is Lukas Nmecha, die tegen Beerchot zijn tiende treffer voor paars-wit maakte, nu eigenlijk echt? Analist en ex-aanvaller Nordin Jbari ontleedt de huurling van Manchester City.