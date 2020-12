Pech voor Standard: Frank Vercauteren gaat niet in op toenadering

Nog geen witte rook in Sclessin. Met Franky Vercauteren werd uitgebreid gesproken. Hij was geïnteresseerd, maar gaf in laatste instantie aan de job niet te willen doen omwille van familiale redenen.

Maandag kwam het bestuurlijke trio Bruno Venanzi, Benjamin Nicaise en Alexandre Grosjean samen om de opvolging van Philippe Montanier te bespreken en de lijst van ingezonden kandidaturen verder te filteren.

De naam van Franky Vercauteren kan alvast van de shortlist worden geschrapt. Er was wederzijdse interesse. Dat was ook aangegeven in de gesprekken die tussen hem en de club zijn gevoerd, maar maandagavond gaf Vercauteren aan niet in te gaan op de toenadering van de Rouches. Familiale redenen waren de oorzaak. De ex-trainer van Genk en Anderlecht vertoeft momenteel bij zijn gezin in Rusland en de coronacrisis brengt extra beperkingen met zich mee qua reizen en dergelijke.

Luka Elsner. Foto: BELGA

Mbaye Leye blijft ondertussen gelinkt worden aan de trainersjob bij Standard. Over de Senegalees is er interne verdeeldheid. Een andere naam die circuleert is die van Luka Elsner (ex-Union en -Amiens). De Sloveen is net als Leye relatief jong (38), vrij en niet duur. Naar verluidt staat hij dicht bij een overeenkomst met het Franse Châteauroux.