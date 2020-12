Ghislaine Maxwell bood enorme borgsom aan, maar komt niet vrij: “Te groot vluchtrisico”

Ghislaine Maxwell, die in een gevangenis in New York vastzit op verdenking van het ronselen van minderjarige meisjes voor seks met multimiljonair Jeffrey Epstein en diens entourage, mag niet vrijkomen op borgtocht. Volgens de New Yorkse rechter Alison Nathan is er een te groot vluchtrisico.

De 59-jarige Maxwell had aangeboden om een borgsom van 28,5 miljoen dollar (meer dan 23 miljoen euro) te betalen om de rechtszaak tegen haar volgend jaar in vrijheid te mogen afwachten.

De rechter wees in juli en augustus al gelijkaardige verzoeken van Maxwell af. De 58-jarige Maxwell wordt ervan beschuldigd tussen 1994 en 1997 minderjarige meisjes te hebben gelokt en klaargestoomd voor seks met de zakenman en multimiljonair Epstein. Die pleegde vorig jaar in afwachting van zijn eigen proces zelfmoord in zijn cel. In één geval zou Maxwell zelf aan het misbruik hebben deelgenomen. Ze werd begin juli na een klopjacht gearresteerd in de Amerikaanse staat New Hampshire met zes aanklachten op haar naam. De vrouw pleit onschuldig.

