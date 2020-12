CLUBNIEUWS. Genk bijna rond met Amerikaanse verdediger, OHL verlengt contract Mercier tot 2022

Dagelijks houden de vele clubwatchers van Het Nieuwsblad de vinger aan de pols bij onze eersteklassers. Blessures, transfergeruchten of echte transfers, opstellingen of gewoon (leuke) weetjes: ontdek hier als eerste al het clubnieuws van de dag!

STANDARD. Rouches speuren naar coach

Gisteren nog geen witte rook op Sclessin wat betreft de nieuwe trainer. Het bestuurlijke trio Bruno Venanzi, Benjamin Nicaise en Alexandre Grosjean stelde wel een shortlist op voor de opvolging van Philippe Montanier. Wel zeker is dat Frank Vercauteren in beeld was bij de Rouches, maar de 64-jarige trainer bedankte omwillen van familiale redenen.

Mbaye Leye blijft ook in de running. Over de Senegalees is er interne verdeeldheid. Een andere naam die circuleert, is die van Luka Elsner (ex-Union). De Sloveen is vrij en niet duur. Naar verluidt staat hij echter dicht bij een overgang naar het Franse Châteauroux. (bfa)

CERCLE BRUGGE. Vanhoutte onder de scanner

Zondag werkten de Cercle-spelers een uitlooptraining af. Gisteren en vandaag waren de spelers vrij, morgen is er een training gepland. Ook zaterdag worden de spelers verwacht, maandag vertrekken ze voor zes dagen op stage naar Knokke-Heist.

Charles Vanhoutte, die tegen Zulte-Waregem een blessure aan de heup opliep, moet onder de scanner. Cercle verlengt contract van Andi Koshi (ex-PSV) tot 2022. (kv)

KV OOSTENDE. Weekje rust, dan 7 matchen op 22 dagen

Voor KVO duurt de winterstop tot 4 januari. Dan verwacht de staf de spelersgroep terug op training. Het wordt op de tanden bijten, want KVO speelt zeven matchen op 22 dagen. Het begint met drie thuismatchen op rij, te beginnen tegen Charleroi op 9 januari. Ook Eupen en Kortrijk komen op bezoek. Op 20 januari trekt KV Oostende naar Club Brugge. (jve)

ZULTE WAREGEM. Gesprekken met Bostyn

Nog steeds geen Van Hecke, Chory en Zarandia vanavond tegen Eupen­. Door de beperkte aanvallende opties gaat Essevee in de wintermercato op zoek naar versterking. Ook op de rechtsachter kijkt het naar opportuniteiten.

Ondertussen onderhandelt Essevee met doelman Louis Bostyn over een contractverlenging. Diens contract loopt komende zomer af. (tjm)

ANDERLECHT. Nederlandse doelman in beeld, oude bekende keert terug

Anderlecht heeft bijna een oplossing gevonden voor zijn keepersprobleem. De 28-jarige Nederlander Warner Hahn maakt een goeie kans op een overeenkomst met de Brusselse club. De transfervrije keeper moet nog uitgebreide medische tests ondergaan en er moet nog een financieel akkoord gevonden worden. (lees meer)

Mohamed Bouchouari keert terug naar Anderlecht. De 20-jarige rechtsback ondertekende een contract tot 2022 bij paars-wit. (lees meer)

AA GENT. Yaremchuk mist enkel Beerschot

Twee speeldagen schorsing waarvan één voorwaardelijk, dat is het schorsingsvoorstel dat het bondsparket heeft geformuleerd naar aanleiding van de uitsluiting van Roman Yaremchuk op bezoek bij Kortrijk. AA Gent aanvaardt dat voorstel. Hierdoor zal de Oekraïense aanvaller enkel het duel op bezoek bij Beerschot moeten missen. (ssg)

OH LEUVEN. Contract Mercier verlengd tot 2022

Het contract van Xavier Mercier bij OHL is verlengd tot de zomer van 2022. Niet dat er zware onderhandelingen hebben plaatsgevonden, want het gaat om een automatische verlenging op basis van een clausule in het contract van de Franse spelverdeler. Mercier dook vorige week verkeerdelijk op in ons overzicht van eindecontractspelers, maar ook toen was zijn overeenkomst al verlengd tot 2022. (mah)

STVV. Caufriez kent vandaag zijn straf

Gisterochtend stonden de Kanaries alweer op het oefenveld. Iedereen was present, behalve de revaliderende Mmaee. Wil STVV 2020 met een 9 op 9 afsluiten, dan moet Beerschot morgen voor de bijl. Voor die match moet Peter Maes de schorsing van Asamoah opvangen. Over Caufriez, die rood pakte op Standard, krijgt de STVV-coach vandaag duidelijkheid. (gus)

GENK. Jonge Amerikaanse verdediger op komst

Genk is bijna rond met de Amerikaan Mark McKenzie, een 21-jarige centrale verdediger. De tweevoudige international heeft er een sterk seizoen op zitten bij Philadelphia Union in de MLS en kon naar verluidt ook rekenen op interesse van Celtic Glasgow. Maar het ziet ernaar uit dat hij voor het Genkse project kiest. Vandaag of morgen volgt daarover wellicht uitsluitsel. (rco)