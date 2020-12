Visser gered nadat hij tot knieën in modder van Spaarbekken vastzit: “Ontzettend veel geluk gehad dat iemand hem hoorde schreeuwen”

Nieuwpoort -

Een visser heeft maandagavond onnoemelijk veel geluk gehad in Nieuwpoort. De man was tot aan zijn knieën vast komen te zitten in de modder van het Spaarbekken aan de kant van Sint-Joris. Pas na een uur hoorden wandelaars zijn hulpgeroep waarna de brandweer ter plaatse kwam. "Die man heeft ontzettend veel geluk gehad", zegt brandweerkapitein Mathijs Demey.