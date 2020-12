Daling met liefst 27 procent: aantal nieuwe coronabesmettingen duikt onder 2.000

Het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen blijft dalen en zakt onder de 2.000. Dat blijkt dinsdagochtend uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 19 en 25 december werden elke dag gemiddeld 1.843 nieuwe besmettingen geregistreerd, een daling met 27 procent ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Er raakten nu al 638.877 mensen besmet met het virus.

In dezelfde periode daalde het gemiddelde aantal overlijdens met 15 procent, tot 78 per dag. Al 19.234 mensen kwamen om door de gevolgen van Covid-19.

Tussen 22 en 28 december werden elke dag gemiddeld 160 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 12 procent. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen is met 3 procent gestegen tot 2.440. 510 patiënten liggen op de intensieve zorgen (+4 procent).

Besmettingen per provincie:

Het reproductiecijfer: