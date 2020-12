77-jarige vrouw vrijuit voor “zelfdoding” partner

Brussel / Ukkel - Een 77-jarige vrouw uit Ukkel, die er jaren van verdacht werd haar partner te hebben verstikt en dat te hebben doen lijken op een zelfdoding, moet toch niet voor het hof van assisen verschijnen. De raadkamer in Brussel heeft Germaine Q. buiten vervolging gesteld, meldt Het Laatste Nieuws.

De hulpdiensten konden op 11 april 2012 niets meer doen voor Jean Heyer. De 77-jarige gepensioneerde taxichauffeur was overleden in het huis van zijn vriendin Germaine Q. in Ukkel. Volgens haar verklaring had ze hem die avond dood teruggevonden, verhangen met een televisiekabel aan de trapleuning op de eerste verdieping. Volgens de wetsdokter overleed de man echter niet aan de gevolgen van verhanging.

In 2016 sloot het gerecht Germaine Q. plots op in de gevangenis op verdenking van moord. Volgens het onderzoek had ze een motief. Jean was vreselijk jaloers. Hij had Germaine beetje bij beetje geïsoleerd van haar familie en kennissen.

De vrouw ontkende iets te maken te hebben met zijn dood. Volgens haar verklaring maakten ze die avond ruzie, dreigde hij met zelfmoord en vond ze hem even later aan de trapleuning. Ze zat zes weken in voorhechtenis. Op vraag van haar advocaat werd ze vrijgelaten onder voorwaarden. Ze bleef al die tijd wel verdacht van moord.

Carine Couquelet, advocate van Germaine, hamerde bij het gerecht op de twijfel en de onwaarschijnlijkheid dat de vrouw haar partner ombracht. Haar cliënte is amper anderhalve meter groot en weegt nauwelijks 50 kilo. Het slachtoffer woog 100 kilo.

De raadkamer heeft de vrouw buiten vervolging gesteld. Dat bevestigt meester Couquelet aan Het Laatste Nieuws. Het parket heeft volgens de krant geen hoger beroep aangetekend tegen de beslissing. De moordzaak kan enkel nieuw leven worden ingeblazen indien er nieuwe elementen opduiken.