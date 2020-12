Oostenrijkse man (28) verdacht van moord op zijn twee jonge dochtertjes

In Oostenrijk heeft de politie een 28-jarige man opgepakt die verdacht wordt zijn twee kinderen om het leven te hebben gebracht. De slachtoffers, 9 maanden en 2 jaar, werden dood aangetroffen in hun slaapkamer. Dat meldt de Oostenrijkse politie maandagavond.

De politie trof de slachtoffers, twee meisjes, aan in hun slaapkamer in de stad Laengenfeld (in Tirol). Blijkbaar had de 28-jarige vader geprobeerd een einde aan zijn leven te maken. Hij ligt in het ziekenhuis. Volgens de politie wordt hij verdacht van de moorden.

Het is niet duidelijk wat het motief is van de dader. De politie kon hem nog niet ondervragen.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.