Rouwende zwaan houdt uur lang 23 treinen tegen in Duitsland

In Duitsland is een zwaan die zijn partner net verloren had, bijna een uur lang op een treinspoor blijven zitten. Het dier hield zo een twintigtal treinen tegen. Dat meldt de Duitse politie dinsdag.

De feiten dateren al van 23 december. Twee zwanen vlogen in de buurt van de spoorlijn tussen Kassel en Göttingen, in het centrum van Duitsland. Volgens de politie is het vrouwtje vermoedelijk met haar vleugels verstrikt geraakt in de stroomkabels van de spoorlijn en op die manier overleden.

Het mannetje wilde echter van geen wijken weten en bleef op het treinspoor bij zijn overleden partner zitten. De brandweer deed verschillende pogingen om het dier van de sporen te krijgen en moest uiteindelijk speciaal materiaal gebruiken om de beide dieren weg te krijgen. Het mannetje werd verderop in een rivier vrijgelaten.

In totaal liepen 23 treinen bijna een uur vertraging op.