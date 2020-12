VN-baas Antonio Guterres: “Klimaatverandering en Covid-19 kunnen alleen worden aangepakt als we samenwerken”

De klimaatverandering en de Covid-19-pandemie zijn crises die alleen aangepakt kunnen worden als iedereen samenwerkt. Dat is “de les van dit erg moeilijke jaar”, zegt VN-secretaris-generaal Antonio Guterres in zijn nieuwjaarsboodschap. De VN-baas ziet hoop voor komend jaar. “Laten we van 2021 een jaar van herstel maken.”

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres blikt eind december traditioneel terug op het voorbije jaar. De VN-baas schetst dit keer een weinig rooskleurig beeld. “2020 was een jaar van beproevingen, tragedies en tranen”, zegt hij in een videoboodschap.

Dat is vooral te wijten aan de coronacrisis, zegt de Portugees. “Covid-19 heeft de wereld in lijden en verdriet gestort. Veel dierbaren hebben het leven gelaten. En de pandemie woedt voort, met nieuwe golven van ziekte en dood. Armoede, ongelijkheid en honger nemen toe. Jobs verdwijnen en schulden lopen op. Kinderen hebben het moeilijk. Huiselijk geweld neemt toe en er is overal onzekerheid.”

Redenen tot hoop

Toch ziet Guterres ook redenen tot hoop. “Mensen die buren en vreemden een handje toesteken. Zorgverleners die alles geven. Wetenschappers die in recordtijd vaccins ontwikkelen. Landen die nieuwe verbintenissen aangaan om en klimaatcatastrofe tegen te gaan”, somt hij op. “Als we solidair zijn en in harmonie samenwerken, dan kunnen die sprankjes hoop de hele wereld bereiken. Dat is de les van dit moeilijke jaar: zowel de klimaatverandering als de Covid-19-pandemie zijn crises die alleen aangepakt kunnen worden als iedereen samenwerkt.”

Voor de Verenigde Naties ligt de focus in 2021 vooral op de opbouw van een wereldwijde coalitie voor koolstofneutraliteit: de organisatie wil naar een netto nuluitstoot tegen 2050. “Elke overheid, stad, bedrijf en individu kan een rol spelen om die visie te realiseren. Laten we samen vrede sluiten onder elkaar en met de natuur. De klimaatcrisis aanpakken, de verspreiding van Covid-19 stoppen en van 2021 een jaar van herstel maken.”