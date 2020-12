Klokslag 2020: oproep om op 31 december om 20.20 uur allemaal naar buiten te komen en te klinken en te applaudisseren

Dat we op 31 december om 20.20 uur met z’n allen eventjes naar buiten stappen om te klinken en te applaudisseren. Dat is het doel van Klokslag 2020, een initiatief van de vzw Verb(l)ind. Op dat moment zullen op veel plaatsen ook de klokken luiden. “Zo beleven we ondanks de laatste avond van het jaar alleen, toch nog een moment samen.”

“Vul een glas, halfvol of vol. Open je voordeur, stap op de stoep, zet je glas even opzij en klap samen met klokken van torens en kerken. Voor wie dit al zo lang volhoudt, voor wie moed nodig heeft, voor de mensen, je buren, je liefsten, jezelf. Laat van je horen, want misschien zijn we niet samen, maar we zijn er wel. Neem dan je glas en hef het op elkaar en op de toekomst.”

Zo luidt de oproep van Klokslag 2020 van Verb(l)ind, een vzw die zich inzet voor verbondenheid en warm samenleven. “Tijdens de eerste lockdown was de verbondenheid groot”, zo zegt initiatiefnemer Hein Huyghe. “We applaudisseerden voor de zorg, het licht van de lente gaf ons moed. Dat we nu ook de feestdagen nog niet samen kunnen doorbrengen, is zwaar. We zouden het graag anders willen, het duurt te lang. De maatregelen stellen ons voor vervelende situaties en hartverscheurende keuzes.”

Toch kunnen we er “ondanks alles” nog het beste van maken, aldus Huyghe. “Laten we dus op de laatste avond van het jaar, klokslag 20.20 uur met z’n allen afscheid nemen van wat was, het glas heffen op de volgehouden inspanningen en het nieuwe jaar omarmen. Zo delen we in deze donkere dagen verbondenheid en het vertrouwen dat het weer beter wordt. Zo beleven we ondanks de laatste avond van het jaar alleen, toch nog een moment samen. En dat we dan mogen wakker worden in een nieuw jaar, waarin nabijheid weer de ruimte krijgt en we grenzeloos mogen dromen.”

Je aanmelden voor de actie is niet nodig. “Een drempel is er niet”, besluit Huyghe. “Alleen die van je eigen voordeur. Gewoon doen, er zijn.”