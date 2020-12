Vrouw moet 7.000 euro bijstand terugbetalen omdat moeder boodschappen voor haar deed

Een vrouw uit het Nederlandse Wijdemeren (Noord-Holland) moet ruim 7.000 euro aan bijstandsuitkeringen terugbetalen aan de gemeente omdat haar moeder af en toe boodschappen voor haar deed. Vanuit politieke kant komen heel wat verontwaardigde reacties, al zegt de gemeente “gewoon de wet te volgen”.

Toen een medewerker van de sociale dienst enkele jaren geleden bij de vrouw op bezoek ging, zag hij “tot zijn verbazing” voornamelijk producten van Albert Heijn. “Ik krijg soms wat boodschappen van mijn moeder”, zo bekende de vrouw. “Twee broden, drie zakken sla, een doos met wat stukjes vlees, twee dozen eieren, wc-papier en koffie. Eén keer per week krijg ik zo’n tas.”

Zonder die boodschappen kon ze naar eigen zeggen niet rondkomen. “Ik geef nauwelijks geld aan boodschappen, ik denk maximaal tien euro per week. Ik ben bijna mijn hele uitkering kwijt aan vaste lasten.”

De bekentenis kreeg een juridisch staartje: een rechter uit Utrecht oordeelde dat de vrouw maar liefst 7.040 euro aan bijstandsuitkeringen (ontvangen in de periode 2015-2018) moest terugbetalen aan de gemeente. “Omdat de boodschappen een op geld waardeerbaar voordeel zijn, moeten de giften van de uitkering worden afgetrokken”, zo luidde het.

Op de beslissing kwamen echter heel wat verontwaardigde reacties uit politieke hoek. “Hoe een overheid een monsterlijke machine kan worden die mensen kapot maakt omdat niet het vertrouwen maar het wantrouwen voorop staat”, zo schreef SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen op Twitter. “En dit is geen ongeluk, dit is het ontwerp”, vulde haar partijgenoot Peter Kwint aan. Ook PVV-kopstuk Geert Wilders liet zijn verontwaardiging blijken. “Nederland is ziek”, zo schreef hij. “De overheid heeft dus helemaal niets geleerd van het toeslagenschandaal. Als een moeder niet meer af en toe boodschappen mag doen voor een dochter in de bijstand, dan leven we in een asociale dictatuur.”

Ruim 7000 euro terug moeten betalen omdat je boodschappen krijgt van je moeder.



Hoe een overheid een monsterlijke machine kan worden die mensen kapot maakt omdat niet het vertrouwen voorop staat maar het wantrouwen.#toeslagenaffaire #participatiewet https://t.co/3UG68xEXBJ — Lilian Marijnissen (@MarijnissenL) December 28, 2020

Nederland is ziek.



De overheid heeft dus helemaal niets geleerd van het Toeslagenschandaal.



Als een moeder niet meer af en toe boodschappen mag doen voor een dochter in de #bijstand, dan leven we in een asociale dictatuur! https://t.co/T7m5JXCkw4 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 28, 2020

Volgens de Nederlandse wet zijn gemeenten verplicht om geld terug te vorderen als mensen in de bijstand structurele giften krijgen of geld hebben gekregen voor werk. Rosalie Van Rijn, wethouder sociaal domein bij Wijdemeren, verklaart dan ook dat de gemeente “volgens de wet heeft gehandeld”. “Dat heeft de rechter ook gezegd. Maar niet alles wat rechtmatig is, is rechtvaardig”, verklaart ze dinsdag. “Het gaat om een groter, landelijk probleem. Er zijn honderden vergelijkbare gevallen in Nederland. Het is mooi dat er nu politieke vragen over worden gesteld en dat er aandacht voor is. Gemeenten en inwoners lopen hier al langer tegenaan.”

Van Rijn benadrukt wel dat ze dit individuele geval opnieuw gaan bekijken.