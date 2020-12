“Yaremchuk op verlanglijstje van AS Roma”

Volgens de Gazzetta dello Sport en de Corriere dello Sport, de twee grootste Italiaanse sportkranten, staat Roman Yaremchuk (25) hoog op het verlanglijstje van AS Roma. Volgens de Italiaanse media moet de Oekraïense spits van AA Gent tussen de 10 en de 12 miljoen euro opleveren.

Yaremchuk probeerde begin oktober al eens om een transfer te forceren, maar bleef toen uiteindelijk toch in Gent. Met het bestuur werd toen overeengekomen dat Yaremchuk de club aan het eind van seizoen zou mogen verlaten. Dat zou nu dus sneller dan verwacht kunnen gebeuren. De afgelopen jaren werd Yaremchuk al vaker gelinkt aan AS Roma, in februari nog de tegenstander van Gent in de Europa League. Paulo Fonseca, de Portugese coach van de Romeinen, heeft net als Yaremchuk een verleden in Oekraïne. Hij was er trainer van Shakhtar Donetsk.