Gigantisch sluikstort ontdekt langs A12: “Inhoud van volle vrachtwagen uitgestrooid over doodlopende weg”

Meise / Wolvertem - Aan de Boskant langs de A12 in Wolvertem-Meise is een groot sluikstort teruggevonden. Het gaat om zowat de inhoud van een hele container bouwafval.

Zwerfvuil- en sluikstortcoach Luc Larivière uit Meise ontdekte in de Boskant, een doodlopend straatje dat alleen via de A12 bereikbaar is, een gigantisch sluikstort. “De wijkagent werd ter plaatse geroepen en gemeente werd ingelicht”, zegt Larivière. “Ondertussen bleef ik niet bij de pakken zitten en haalde alle vroegere stortingen uit het bos die er al een tijdje lagen. Dit stukje straat ruimden wij twee jaar geleden met een paar vrijwilligers op. Maar nu: wat een puinhoop. Echt ontmoedigend, maar ik kijk nergens meer van op.”

Asbest

Afvalintercommunale kwam het sluikstort opruimen met een container. “Het gaat om de inhoud van een volle vrachtwagen bouwmateriaal die er werd gekapt op de weg, zodat de autohandelaar geen toegang meer had tot zijn bedrijf”, gaat Larivière verder. “Verschillende sluikstorten lagen er al een tijdje. Het gaat om olie, auto-onderdelen, plastiek, huishoudelijk afval en een zeventien zakken met daktegels uit asbest.”

Luc Larivière noteerde in zijn buurt nu al 42 sluikstortingen dit jaar. “Dat is duidelijk in stijgende lijn tegenover vorig jaar”, zucht hij. De gemeente Meise gaat nu na of het mogelijk is om het stukje straat af te sluiten met een slagboom. “Dat zou al een oplossing zijn”, besluit de zwerfvuil- en sluikstortcoach van Meise.