Krokusscenario dreigt: “Skiërs zullen nieuwe coronavariant importeren, wees dringend strenger aan de grenzen”

En plots doemt opnieuw een krokusscenario op: de Vlaming is gaan skiën in Zwitserland, er waart een nieuwe virusvariant rond en we dreigen onze goeie coronapunten van de afgelopen dagen te verspelen. Of zelfs te verzakken in Golf Drie. Dus pleiten wetenschappers voor – véél – strengere controles voor wie het land weer binnenkomt. Vraag is alleen: hoe? “We leven op een continent zonder grenzen. Prachtig, maar tijdens een pandemie een grote zwakte.”