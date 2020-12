Belgen leveren straffe klimprestatie op voorheen onbeklommen berg

Drie Belgen, onder wie ‘Kijk uit’-presentatrice Sofie Lenaerts, hebben een straffe klimprestatie afgeleverd in Pakistan. Ze hebben er een duizend meter lange “couloir” (een smalle, meestal erg steile geul) beklommen op de zuidflank van een voorheen onbeklommen berg. De Belgen gingen tot op 5.170 meter hoge.

Sofie Lenaerts, Jean-François Spelmans en Steven Maginelle zijn net terug van hun winterexpeditie in Pakistan. Normaal gezien zouden ze na een driedaagse trektocht acht dagen volledig autonoom met ski’s en pulka (een trekslee) de Biafo-gletsjer en het Snowlake in het Karakoram-gebergte doorkruisen om vervolgens de 6.593 meter hoge Luke Lawo Brakk te beklimmen, maar door te veel sneeuwval vlak voor hun vertrek moesten ze hun plannen wijzigen. “We besloten om ter plaatse op de Biafo-gletsjer korte beklimmingen uit te voeren”, zegt Lenaerts. “Door de aanpassing van onze plannen moesten we dat on sight doen, zonder te weten hoe moeilijk of hoe lang de beklimming zou zijn.”

Het trio moest twee beklimmingen staken omdat ze op sommige momenten heupdiep in de sneeuw zakten, maar op één prestatie zijn ze wel bijzonder trots. Op 10 december beklommen ze een duizend meter lange couloir op de zuidflank van een voorheen onbeklommen berg (5.570 meter hoog) gelegen tussen de Biafo- en de Uzum Brakk-gletsjer. “We hebben het de Yaari Couloir gedoopt”, aldus Lenaerts. “Yaari betekent vriend of goed gezelschap in het Urdu.”

“Leerrijke ervaring”

Tijdens de expeditie werden de Belgen geholpen door locals uit het afgelegen dorpje Askole. “Zij hebben met muilezels ons het nodige materiaal tot aan de voet van de gletsjer gebracht en hebben een kamp gemaakt waar wij op konden terugvallen. De herders hebben ons trails getoond in de bergen, waar zij in de zomer hun dieren laten grazen en vanwaaruit wij verder konden klimmen. Een zeer leerrijke ervaring. In ruil hebben wij geld, kleding en voedsel uitgedeeld aan de dorpelingen, want ook zij worden hard getroffen door de Covid-pandemie. Omwille van corona blijven de toeristen en avonturiers weg. Als je weet dat deze expedities hun enige bron van inkomsten zijn en dat hun gezin uit gemiddeld zes tot acht kinderen bestaat, dan besef je dat onze westerse problemen verbleken tegenover hoe zij moeten overleven.”