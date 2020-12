Vader van Julian Assange hoopt op gratie van aanstaande president Joe Biden

De vader van WikiLeaks-oprichter Julian Assange hoopt dat de aanstaande Amerikaanse president Joe Biden zijn zoon gratie zal verlenen. John Shipton is bezorgd over het proces tegen zijn zoon in het Verenigd Koninkrijk. Op dit moment zit Assange daar in de gevangenis, omdat hij in de Verenigde Staten wordt gezocht wegens het lekken van staatsgeheimen.

Assange hangt een celstraf van 175 jaar boven het hoofd in de VS. Op 4 januari doet de Britse rechter uitspraak over de uitlevering van de Australiër. De 76-jarige Shipton weet zeker dat de advocaten van zijn zoon een betere bewijsvoering hebben dan de tegenpartij, maar vreest toch een nederlaag. De behandeling van zijn zoon tijdens de procedure is volgens hem namelijk “willekeurig en kwaadwillig”. Assange zou bijvoorbeeld niet genoeg met zijn advocaten kunnen overleggen.

Ook mensenrechtenexpert van de Verenigde Naties Nils Melzer vindt dat het proces niet eerlijk verloopt, zo schrijft de omroep Deutsche Welle. “Wat we zien is dat de Britten Julian Assange systematisch zijn basisrechten ontnemen om zijn verdediging voor te bereiden, om toegang te hebben tot zijn advocaten en tot juridische documenten.” Melzer verzocht de Britse autoriteiten eerder deze maand Assange niet uit te leveren.

Assange zat jarenlang in de ambassade van Ecuador in Londen om uitlevering te voorkomen, maar vorig jaar liet dat land hem door de Britse politie uit de ambassade verwijderen. De Amerikaanse justitie beschuldigt Assange onder meer van het stelen en publiceren van geheim materiaal over de oorlog in Afghanistan en Irak op zijn klokkenluiderswebsite.