“Ik dacht eerst ook dat het zou meevallen. Tot ik de genetische code zag.” Dit weten we al over de Britse coronavariant

Steeds meer experten waarschuwen voor de Britse coronavariant die in steeds meer landen – en ook bij ons – opduikt, terwijl het twee weken geleden leek alsof er niets was om ons zorgen over te maken. “Toen ik de genetische code van dat rare ding onder ogen kreeg, was mijn gedachte meteen: deze variant moeten we met man en macht zien buiten te houden”, zegt viroloog Johan Neyts.