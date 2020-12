Opnieuw wagen van snelheidsduivel in beslag genomen in politiezone Brussel-Noord

Brussel / Schaarbeek - De politiezone Brussel-Noord heeft afgelopen zaterdag opnieuw een wagen van een snelheidsduivel in beslag genomen. Het is intussen al de 34ste keer dat de politie een voertuig in beslag neemt van een bestuurder die het niet te nauw neemt met de snelheidsbeperkingen en zo andere weggebruikers in gevaar brengt. Dat meldt de politiezone dinsdag.

Zaterdag rond 11.20 uur werd de aandacht van een anonieme patrouille van de politiezone Brussel-Noord getrokken door een trouwstoet van voertuigen aan de rotonde van de Haachtsesteenweg met de Britsierslaan in Schaarbeek. Bij het verlaten van de rotonde werd de trouwstoet voorbijgestoken door een witte Audi TT die met hoge snelheid reed. De politiepatrouille reed de wagen achterna en zag hoe de Audi zigzaggend tussen de wagens zijn weg voortzette in de richting van de Haachtsesteenweg en de Voltairelaan. Daar reed de bestuurder het kruispunt over zonder te stoppen voor het rode verkeerslicht.

Intussen had ook een tweede patrouille de wagen opgemerkt en vastgesteld dat de bestuurder geen veiligheidsgordel droeg. Toen de man merkte dat hij achtervolgd werd door een tweede patrouille, versnelde hij. De politie probeerde daarop de Audi te stoppen, maar moest uit de weg gaan om geen voetgangers in gevaar te brengen en om niet geraakt te worden door de Audi. Uiteindelijk kon de wagen onderschept worden in de Ernest Discaillestraat.

De politie stelde een proces-verbaal op voor de verschillende verkeersovertredingen en nam zijn voertuig bestuurlijk in beslag voor een periode van vijf dagen.