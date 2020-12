EINDEJAARSPOLL #4. Rode Duivels stunten tegen Brazilië in kwartfinale op het WK 2018: “De match waar een ‘kwartgeneratie’ plots een gouden generatie werd”

Het vermaledijde 2020 zit er bijna op, we tellen stilaan af naar 2021. Tijd om even terug te blikken op de voorbije 20 jaar, vonden we. U kon een week lang stemmen op het meest memorabele sportmoment van de laatste twee decennia, en dat deed u massaal. Van maandag 28 december tot vrijdag 1 januari presenteren we u de top 5 in de vorm van een terugblik. Vandaag, op nummer 4: de Rode Duivels verslaan Brazilië in een memorabele kwartfinale op het WK 2018. “Het gevoel van ‘geef ze maar allemaal een 10 op 10, het zijn stuk voor stuk supermannen’ overheerste toen enorm.”