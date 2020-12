Mechelse herder bijt politieman tijdens ontdekking drugsfeestje

Lendelede - Een inspecteur van de politiezone Vlas moest afgelopen weekend naar het ziekenhuis na een interventie in Lendelede. De politieman werd gebeten door een losgelaten hond net voor hij in een schuur een drugsfeestje zou vaststellen.

De politieagent werd zaterdagnacht om 2.15 uur met zijn collega opgeroepen naar de Rijksweg in Lendelede, waar er een melding was van nachtlawaai. “De geluidsoverlast was van ver hoorbaar en kwam uit een schuur naast een woning in het begin van de straat”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier.

Toen de inspecteurs ter plaatse kwamen, vroegen ze een man die buiten op de oprit stond om de muziek stiller te zetten. Die ging naar een schuur van waar het lawaai kwam en opende de deur. “Er sprong een Mechelse herdershond naar buiten en die beet meteen in het bovenbeen van een van de politiemannen”, zegt Detavernier. “Hij hapte ook naar de andere politieman, maar die bleef ongedeerd.”

Bokaal met cannabis

Nadat de hond met veel moeite was opgesloten, konden de agenten een kijkje nemen in de schuur. Die bleek ingericht te zijn als een mancave en er waren nog twee mannen aanwezig. “Op de tafel stond een bokaal gevuld met cannabis en er lag ook een zakje met daarin een blok hasj”, aldus de politiewoordvoerder.

In totaal werden vijf processen-verbaal opgesteld. Drie voor het niet naleven van het samenscholingsverbod, een voor drugsbezit en een voor de hondenbeet. Na de interventie ging de gebeten inspecteur naar het ziekenhuis voor verdere verzorging.