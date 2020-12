Franse modeontwerper Pierre Cardin is overleden

De Franse modeontwerper Pierre Cardin is dinsdagochtend in Parijs overleden. Dat heeft zijn familie gemeld aan persbureau AFP. Hij werd 98 jaar.

Cardin, de zoon van Italiaanse immigranten, stond bekend als een pionier van de prêt-à-porter. Hij was een van de eerste modeontwerpers die het shop-in-shopprincipe toepaste in een grootwarenhuis en mannen op de catwalk liet lopen. Hij werkte een licentiesysteem uit waarbij diverse producten met zijn naam - waaronder ook stropdassen, sigaretten, parfums en zelfs mineraalwater - over de hele wereld verkocht werden.

Al snel richtte Cardin zich ook op Azië. In 1957 ging hij voor het eerst naar Japan, dat toen nog in volle heropbouw was, en organiseerde hij ook modeshows in China vanaf 1979.

In 1992 werd Cardin als eerste modeontwerper toegelaten tot de Franse Academie voor Schone Kunsten.